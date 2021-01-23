طعنة نافذة بالصدر.. معاينة النيابة لجثة طالب المرج

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كشفت مناظرة النيابة العامة اليوم السبت، لجثة طالب قتل علي يد صاحب محل في مشاجرة بينهم أن الجثة لشاب عشريني العمر وبها طعنة بالصدر نافذة ادي إلي توقف الأجهزة الحيوية بالجسم، مما أدت إلي الوفاة في الحال، وكدمات متفرقة.





كشفت تحقيقات النيابة عن ورود بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش باستقبالها م م ص، 20 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وا خ، 23 سنة، صاحب محل منظفات كائن بالعقار المواجه للعقار مسكن المجني عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي على المتهم بالضرب وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به، مما أثار حفيظة المتهم فقام بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.