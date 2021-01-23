الري: نعمل على مشروع قومي لتأهيل 7000 كيلومتر من الترع في مصر بحلول 2022

السبت 23/يناير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروعات تبطين الترع تستهدف الاستفادة من الموارد المائية بشكل كامل خاصة وأن مصر دولة تواجه شح مائي، لافتا إلى أن مصر تعمل على الاستفادة من كل قطرة مياه.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الوزارة تتبنى حاليا تنفيذ مشروع تأهيل الترع في مصر، حيث يستهدفون الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع في مصر بحلول منتصف 2022، بتكلفة تصل 18 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروع تبطين الترع يستتهدف حسم مشاكل الري وشكاوى المزارعين، فضلا على أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديث.

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