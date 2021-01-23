فوز مركز شباب كوم حماده وسمنود وسيدي سالم وتعادل اتحاد بسيون

السبت 23/يناير/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
شهدت مباريات السبت، بالمجموعة الثامنة، بدوري القسم الثالث، - الجولة التاسعة - فوز فريق مركز شباب كوم حماده خارج ملعبه على فريق شباس الشهداء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق سمنود فوزا غاليا على ضيفه فريق الحامول بهدف، وخسر سبورتنج كاسل من سيدي سالم بثلاثية نظيفة.

وتمكن بلطيم من حسم لقاء الزعفران، بالفوز 2-0 وتغلب صيد المحلة خارج ملعبه على سيدي غازي 0-1 وحسم التعادل السلبي لقاء عثماثون والحنفي.

وتعادل مطوبس مع اتحاد بسيون 2-2 ويقام الأحد لقاء كوم حماده مع دسوق.

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