خسارة شبان المراغة وتعادل قفط بالمجموعة الثانية للقسم الثالث

السبت 23/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي يشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي الشعب بقوص، علي نظيره فريق نادي مكة المكرمة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب نادي قفط.

فيما خسر فريق نادي شبان المراغة علي ملعبه ووسط جمهوره، امام نظيره فريق اهلي المنشأة بثلاثين مقابل هدفين .

وفصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي قفط، امام فريق مركز شباب سفاجا، التي جمعتهما بملعب الاخير.

فيما فصل التعادل السلبي نتيجة لقاء فريق مركز شباب ابوتيج، امام نادي الرحلات، التي استضافها ملعب الاول.

ونجح فريق نادي البداري، في تحقيق فوز كبير علي فريق مركز شباب نجوع مازن بسبعة اهداف مقابل هدفين.

وفاز فريق مركز شباب سوهاج، علي نظيره فريق نادي المراغة بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

1_شبان المراغة 16 نقطة
2_نادي قفط 15 نقطة
3_نادي اخميم 14 نقطة
4_شعب قوص 12 نقطة
5_ابو تيج 11 نقطة
6_البداري 11 نقطة
7_اهلي المنشأة 11 نقطة
8_المراغة10 نقاط
9_الرحلات 9 نقاط
10_مكة المكرمة 8نقاط
11_شباب البلينا 6نقاط
12_شباب سوهاج 5 نقاط
13_نجوع مازن نقطتين

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