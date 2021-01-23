كومان: هذا الشيء يُعد ضربًا من الجنون

السبت 23/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أن خوض فريقه لثماني مباريات متتالية خارج الديار يعد "ضرباً من الجنون".


وفي مؤتمر صحافي عشية مواجهة إلتشي المقررة غداً الأحد، في الجولة 20 من الليغا، قال كومان: "لم أشهد شيئاً مماثلاً من قبل، إنه أمر قاس، 8 مباريات ضرباً من الجنون"، ومع ذلك، أبدى رضائه عن أداء الفريق خلال هذه الفترة.

وقال: "حققنا نتائج جيدة في شهر يناير (كانون الثاني)، بصرف النظر عن النتيجة النهائية لكأس السوبر (الذي توج به أثلتيك بلباو على حساب البرسا)، فزنا ببقية المباريات، أثبت الفريق قوته".

وبعدما اضطر لاعبوه لخوض أشواط إضافية في المباريات الثلاث الأخيرة (في مواجهتي كأس السوبر الإسباني وفي دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا)، يعتقد كومان أنه من أجل الفوز على ملعب إلتشي غداً "سيكون مهماً استعادة لاعبين".

وأوضح أن "الفريق يحتاج إلى التجدد، نحن نعلم أن لدينا جدول متكدس يضم العديد من المباريات والعديد من الرحلات وقد لعبنا ثلاث مباريات متتالية بوقت إضافي.. سندفع بفريق ملييء بالحيوية وعقلية قوية لمحاولة الفوز بالمباراة".

وتطرق المدرب الهولندي مرة أخرى إلى مسألة إهدار ركلات الجزاء كما فعل بعد مباراة كورنيا في كأس ملك إسابانيا، حيث أهدر الفريق ركلتي جزاء أجبرت على خوض وقت إضافي.

وقال كومان: "إذا قمت بتحليل موضوع ركلات الترجيح، فقد قمنا بتسديد 12 وأهدرنا خمس ركلات هذا الموسم، هذا عدد كبير جداً، نعلم أن رقماً واحداً هو ليو (ميسي)، لكن إذا لم يكن ليو موجوداً، فنحن بحاجة إلى أشخاص آخرين لتسجيل ركلات الجزاء، يجب القيام بأمر ما لأن هذا غير مقبول".

وفي هذا السياق، برر مدرب برشلونة انتقاداته ضد لاعبيه وقال: "لن أكذب، أقول رأيي فيما أرى وأقوم بتحليل المباريات، إذا قلت أشياء إيجابية، فأنتم لا تقوموا بذكرها، كان موقف الفريق في ذلك اليوم رائعاً، أتمنى أن تذكر هذا في النص، عليك أن تكون متطلباً مع لاعب فريق مثل برشلونة، لكنني لن أدمر أي شخص، أنا أوجه الانتقادات بشكل محترم".

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