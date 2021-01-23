قبل قيادة الفريق في المباراة رقم 150، يقول مدرب جلاسجو رينجرز متصدر الدوري الإسكتلندي، ستيفن جيرارد، إنه يركز تماماً على عملية إعادة بناء الفريق وقيادته نحو تحقيق النجاح.



وينفرد رينجرز بصدارة الدوري الإسكتلندي برصيد 66 نقطة من 24 مباراة متفوقاً بفارق 20 نقطة عن غريمه الأكبر سيلتيك حامل اللقب الذي لعب 22 مباراة.



وقال جيرارد للصحافيين قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام روس كاونتي في وقت لاحق من اليوم السبت: "أنا حقاً فخور بقيادة الفريق كمدرب طوال 149 مباراة، وفخور بالمجهود الذي قدمه اللاعبون والطاقم الفني تحت قيادتي، وكلي أمل في المزيد مستقبلاً".



وأضاف جيرارد (40 عاماً) قائد ليفربول السابق: "أتطلع وبكل شوق للمستقبل وللمضي قدماً نحو تحقيق النجاح كمجموعة، هذا هو التحدي بالنسبة لي وبالنسبة للجميع في النادي".



وتابع: "استمتعت تماماً بهذه الرحلة، أنا في حال أفضل على المستوى الفردي ومن خلال ما تعلمته وأود الاستمرار في التقدم في كافة الجوانب حتى أصبح مدرباً أفضل".



وعند انتهاء موسم الدوري الإسكتلندي 2019-2020 قبل موعده بسبب فيروس كورونا، كان رينجرز يحتل المركز الثاني بفارق 13 نقطة ومباراة مؤجلة خلف سيلتيك.



لكن جيرارد الذي تولى المهمة في 2018 بات في وضع يمكنه من خلاله منح الفريق أول لقب في الدوري في عقد كامل كما أنه قاد الفريق إلى دور 32 في الدوري الأوروبي.



وقال: "كنت أعلم عند تولي المهمة أن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها بل أنه سيتحقق من خلال عملية طويلة".