عودة الشبورة.. 7 نصائح للتعامل مع "غيوم الصباح"

الأحد 24/يناير/2021 - 02:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
من جديد، تعود الشبورة المائية للانتشار على الطرق خلال الأيام المقبلة، وفقا لما أعلن عنه مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة، محذرين المواطنين الذين يلجأون للسفر على الطرق في الصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كمأن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها لتفادي أية أزمات ناتجة عن الشبورة المائية:

- في الصباح الباكر ولتجنب وقوع أية حوادث بسبب الشبورة المائية المتوقعة على عدد من الطرق يجب القيادة بهدوء على الطرق وترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى.

- يجب الاطمئنان على مساحات السيارات قبل القيادة على الطرق، وذلك لاستخدامها ومسح مياة الشبورة المتوقع التصاقها بالزجاج خلال قيادة السيارة.

- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، وكذلك عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة لأن معها تنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، ويجب اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة.

- ضرورة تشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بالشبورة المائية، والاطمئنان على سلامتها للقيادة على الطرق السريعة، وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لذلك خاصة على الطرق السريعة.

- يفضل ترك في حالة الشبورة الكثيفة الوقوف بجانب الطرق لتجنب الخطر، مع وضع المثلث العاكس على بعد 5 أمتار من السيارة لإنذار القادم.

- يجب الالتزام أثناء الشبورة بالعلامات الدالة على الطريق مثل الخط الأبيض وعدم الخروج عنه، كما يجب الالتزام بالسرعة المحددة وعدم السير بسرعة كبيرة لتجنب الحوادث.

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