10 خدمات تقدمها وزارة الصحة لم تتأثر بكورونا.. اعرفها

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لا تدخر الدولة المصرية جهدا فى تطوير المنظومة الصحية، التى ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المصريين اليومية، والتى تستهدف الحفاظ على صحة المصريين، ورعايتهم، فى ظل الأأزمات الصحية التى يشهدها العالم ككل.



يأتى ذلك ضمن توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يوجه بالاهتمام بالقطاع الصحى، وتطويره، بعدما عانى من الإهمال على مدى سنوات طويلة، من خلال تطوير المستشفيات، والمراكز والوحدات الصحية، وعلاج غير القادرين، إلى جانب العمل على تنفيذ مبادرات عدة تستهدف تحسين صحة المصريين، وعلاجهم بالمجان، من دون أن يتحمل الواحد منهم أى نفقات، وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، التى شملت أنشطة عدة، آخرها مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى ظل تفشى جائجة كورونا، التى ظهرت فى الصين، وبدأت موجتها الأولى فى شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 96 مليون حالة إصابة، ومليونى حالة وفاة.



وعلى الرغم من تأثر العديد من الدول بتفشى الجائحة، إلا أن مصر استطاعت تخطى الموجة الأولى بنجاح، وعلى نفس النهج تعمل الدولة ككل على تخطى الموجة الثانية، مع الحفاظ على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حتى فى ظل انتشار كورونا، دون أن تتأثر تلك الخدمات بتفشى كورونا.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" 10 خدمات تقدمها وزارة الصحة والسكان لم تتأثر بكورونا:



- خدمة التواصل والاستفسار عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (105).



- خدمة الدعم النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية، ويتم التواصل عبر الرقمين (0220816831 - 08008880700).



- خدمة الإسعاف، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (123).



- خدمات نقل الدم القومية، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (15366).



- خدمة التأمين الصحى الشامل، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (15344).



- مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (105).



- مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (15335).



- مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، ويتم التوااصل عبر الخط الساخن (15300).



- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (15335).



- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ويتم التواصل عبر الخط الساخن (15335).