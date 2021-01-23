شاهد.. بهذه الكلمات تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره





وكان الفيديو الذي نشره تامر حسني، عبارة عن مقطع فيديو قصير يوضح فيه خطوات النجاح، قائلاَ: "طريق النجاح يبدأ من حب يكسر قلبك، صاحب يخذلك، صاحب نفوذ يظلمك، أشخاص لم تؤمن بك حتى تيأس من البشر فتلجأ إلى الله فتفهم وتدرك فتسعى وتنجح".





في سياق منفصل، قدم تامر حسني، استعراض عالمي على أنغام الأغنية الرسمية لحفل الافتتاح، وأشاد جميع حاضري الافتتاح باستعراضه ومن أبرزهم السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم، ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وغيرهم من كبار رجال الدولة والمجتمع.





أغنية "ارفع ايدك" من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أشرف حمدي، وقدم حسني، عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الاول من نوعه في مصر وشاركه الغناء في حفل الافتتاح مطرب الراب مروان موسى ومطربه صاعده من اكتشافه هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغه الانجليزيه.





شارك المطرب تامر حسني، جمهوره ومتابعيه بـ فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير الشهير "انستجرام".