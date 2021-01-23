بحضور بطريرك الأقباط الكاثوليك.. السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم

السبت 23/يناير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى


احتفلت صباح اليوم السبت، الموافق ٢٣ يناير، الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالسيامة الأسقفية للمونسنيور توماس حليم باسم الأنبا توما حليم، مطرانًا علي كرسي إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، متخذًا شعارًا أسقفيًا "متحدون بالمحبة"، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا.

ترأس الصلاة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبمشاركة السينودس البطريركي المقدس، وبحضور سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر.

شارك أيضًا لفيف من الآباء الكهنة، ورؤساء الراهبانيات الرجالية والنسائية، والشمامسة الإكليريكيين، وممثلين عن الكنيسةِ الأرثوذكسية والإنجيلية، كما حضر الاحتفال أيضًا الأستاذة فريدة سلام، رئيس مجلس مدينة طهطا نائبا عن محافط سوهاج، هذا وبالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس النواب بسوهاج، والعديد من الشخصيات العامة بسوهاج.
بحضور بطريرك الأقباط الكاثوليك.. السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم
بحضور بطريرك الأقباط الكاثوليك.. السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم
بحضور بطريرك الأقباط الكاثوليك.. السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم
بحضور بطريرك الأقباط الكاثوليك.. السيامة الأسقفية للأنبا توما حليم

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