الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

السبت 23/يناير/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 24 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والغربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا
الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

أخبار تهمك

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح غامض لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

منذ أقل من ساعتين

علاقة زيدان تتوتر مع بعض لاعبي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا

منذ ساعة و نصف

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ 40 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:03 م

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

01:16 م

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»