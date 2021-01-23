الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة غدًا

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 24 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الأحد نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأحد ليلًا

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والغربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات.

