الصين تشدد على ضرورة تحسين هيكل حقوق الملكية المملوكة للدولة بالخارج

السبت 23/يناير/2021 - 04:14 م
الصين اقتصاد
الصين اقتصاد
وكالات

ستعزز الصين إدارة حقوق الملكية المملوكة للدولة في الخارج والتي تحتفظ بها الشركات المركزية المملوكة للدولة وتمنع فقدان الأصول المملوكة للدولة في الخارج.

 

وذكر البيان الصادر عن لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة أن البلاد ستعمل على تحسين هيكل حقوق الملكية المملوكة للدولة في الخارج.

 

 

 

ويجب على جميع الشركات المركزية المملوكة للدولة أن تدير بشكل صارم تسجيل حقوق الملكية في الخارج والتعامل مع تسجيل حقوق الملكية في الخارج من خلال نظام معلومات من اللجنة لضمان تقديم تقارير كاملة ودقيقة في الوقت المناسب عن وضع حقوق الملكية في الخارج، حسبما قال البيان.

 

 

 

وأظهرت بيانات رسمية أن صافي الأرباح لـ 97 شركة مملوكة للدولة مركزيا في البلاد توسع بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 1.4 تريليون يوان (215.77 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.

 

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هيكل حقوق الملكية الصين وحقوق الملكية الصين

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