البنك الدولى يسلم لبنان أول شحنة من لقاح فيروس كورونا أول فبراير

السبت 23/يناير/2021 - 04:03 م
رئيس البنك الدولى
رئيس البنك الدولى
الفجر الاقتصادي

أعلن  البنك الدولي اليوم على إعادة تخصيص مبلغ 34 مليون دولار في إطارمشروع تعزيز النظام الصحي الحالي للمساعدة في توفير اللقاحات للبنان الذي يشهد قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سجل مستوى قياسياً بلغ نحو 5500 إصابة مؤكَّدة يومياً منذ بداية العام.

 

ويمثّل ذلك أول عملية يُموِّلها البنك الدولي لشراء لقاحات كورونا .

وسيتيح هذا التمويل اللقاحات لأكثر من مليوني شخص، ومن المتوقع أن تصل إلى لبنان في أوائل  فبرير.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إن تيسير الحصول على لقاحات كورونا على نحو منصف وسريع وواسع النطاق أمر في غاية الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي. وهذه عملية أولى مهمة وأتطلع إلى مواصلة مساندتنا للعديد من البلدان الأخرى في جهودها لتحصين مواطنيها باللقاحات. ولا يزال هدفنا هو الحد من تأثير الجائحة من أجل إنقاذ الأرواح وتحسين سبل كسب العيش".

 

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