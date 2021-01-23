على غرار الروسيات.. نصائح مذهلة للعناية بالبشرة

جربي الاعتناء والاهتمام ببشرتك على غرار الروسيات، حيث جلبنا لكِ روتينهم اليومي للحصول على بشرة أكثر إشراقا ولمعانا:





- تستخدم المرأة الروسية صفار البيض، الحليب، القشطة والزبدة، حيث أن هذه المكونات تشتمل على الكثير من المواد والفيتامينات والبروتينات المغذية للبشرة.

- تقوم المرأة الروسية بغسل وجهها يومياً بماء الورد، الذي يعمل على تنظيف البشرة من الأوساخ ويمنحها النعومة واللمعان الطبيعي.





- لا تحبّذ المرأة الروسية كثيراً وضع مستحضرات المكياج في الأيام العادية، لكنها في المقابل تستخدم ماء الكرز لـتوريد الشفاه بشكل طبيعي وجعل ملمسها ناعماً جداً، كما تستخدم ماء الشمندر لتوريد الوجنتين بعيداً عن البلاش.





اتبعي هذا الروتين باستمرار وستلاحظين النتائج وتحصلين على بشرة نقية وخالية من الشوائب.