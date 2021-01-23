برلمانية تطالب بتدريس بطولات وتضحيات قوات الشرطة والقوات المسلحة بالمناهج التعليمية

السبت 23/يناير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة



هنأت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة.

وقالت النائبة آيات الحداد، في بيان، إن كافة طوائف الشعب المصري لم ينسوا ما قام به رجال وأبطال الشرطة المصرية في عام 1952 حين رفضوا تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني وقدموا أكثر من 50 شهيدًا بقيادة فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية آنذاك، مُؤكدة أن أفراد قوات جهاز الشرطة البواسل لهم سجلات من التضحيات التي قدموها وما زالوا يقدمونها عبر مختلف العصور من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، مُشيرة إلى أن الانجازات التي تحققها الشرطة من دحر الإرهابيين وإفشال كافة المُخططات التي كانت تحاك ضد مصر سوف يسطرها التاريخ بحروف من ذهب.

وطالبت النائبة البرلمانية، تدريس بطولات وتضحيات قوات الشرطة والقوات المسلحة في المناهج التعليمية بمختلف المراحل العمرية كي تتعلم الأجيال النشئ كيفية الحفاظ على البلاد ومدى التضحيات التي تقدمها رجال الأمن من أجل الحفاظ على استقرارها.

كما أكدت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، أنه لولا تضحيات رجال الجيش والشرطة البواسل لما شاهدنا التقدم والانجازات الذي تشهده مصر هذه الأيام، مُوجهة رسالة لأبطال الشرطة قائلة:"كل عام وأنتم حماة الوطن ومصدر الأمن والأمان للوطن"، مُذكرة أن شعار أكاديمية الشرطة "العلم، الخُلق، الواجب" له العديد من الرسائل أولها أن هناك واجب يجب أن يقوم به الكافة تجاه الوطن، وشرف الدفاع عنها حتى الموت، والصقر يرمز للكبرياء والعزة والحرية ويعكس وضعية التأهب للمخاطر، بالإضافة إلى تحقيق عملية السلام والأمن واستقرار الوطن وهو الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية.

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح غامض لترامب بعد مغادرة البيت الأبيض

منذ أقل من ساعتين

علاقة زيدان تتوتر مع بعض لاعبي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 19 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ 40 دقيقة

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يدخل حسابات بيراميدز لخلافة أروابارينا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:03 م

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

04:18 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

01:16 م

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»