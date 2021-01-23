عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

السبت 23/يناير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مواجهة أسوان المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على استاد “بتروسبورت”، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-


حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي

الهجوم: مصطفى محمد 

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجاني ساسي - إسلام جابر-  محمود عبدالرازق شيكابالا- أسامة فيصل - حسين فيصل

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