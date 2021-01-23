ميلان يتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

السبت 23/يناير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
تلعب اليوم السبت 22 يناير أربعة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.


ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 43 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في مسابقة الدوري.


وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:
1 – ميلان – 40 نقطة
2 – إنتر ميلان – 40 نقطة
3 – نابولي – 34 نقطة
4 – روما – 34 نقطة
5 – يوفنتوس – 33 نقطة
6 – أتالانتا – 32 نقطة
7 – لاتسيو – 31 نقطة
8 – ساسولو – 30 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 27 نقطة
10 – سامبدوريا – 23 نقطة
11 – بينفينتو – 21 نقطة
12 – بولونيا – 20 نقطة
13 – سبيزيا – 18 نقطة
14 – فيورنتينا – 18 نقطة
15 – أودينيزي – 16 نقطة
16 – جنوى – 15 نقطة
17 – كالياري – 14 نقطة
18 – تورينو – 13 نقطة
19 – بارما – 13 نقطة
20 – كروتوني –12 نقطة

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