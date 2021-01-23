مي كساب تطالب نقابة الموسيقيين بتحويل اسم "المهرجانات إلى الراب الشعبية"

السبت 23/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تطالب الفنانة مي كساب، نقابة المهن الموسيقية بإنشاء شعبة جديدة تحت عنوان"الراب الشعبية" وذلك على هامش حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي.


وقالت مي، ردًا على سؤال الإعلامي عمرو الليثي،:" لو كنتي نقيب المهن الموسيقية ما هو أول قرار ستطبقيه"؟.


لترد مي، عليه،:" كنت هعمل شُعبة جديدة تحتو عنوان"الراب الشعبي" دون استحياء أو تخوف من تعرضي لانتقادات، لأنه خلاص بقى موجود عالساحة".


وأضافت،:" ولكن سأقوم بتغيير مصطلح"المهرجان" لأن موسيقيًا لا يوجد لون موسيقي يسمى"مهرجان" فالمفترض نعتبره"راب شعبي".


جدير بالذكر أن مي كساب وأحمد فتحي، ينتظران عرض حلقات مسلسل "اللعبة 2" على أحد المنصات الرقمية، والعمل بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى.


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