السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "أمواج الخير" حول تطوير بحيرة المنزلة (فيديو)
السبت 23/يناير/2021 - 03:16 م
رقية جمال
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "أمواج الخير" من إعداد إدارة الشئون المعنوية، حول تطوير بحيرة المنزلة.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.
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