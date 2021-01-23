السيسي: لا نجور على مياه الغير ونعمل على إعادة معالجتها واستخدامها (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي كان يتم إلقاءها في البحار ومنها بحيرة المنزلة، وكان لها تأثير سلبي على البحيرة. 

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت،: أننا فكرنا في عمل مشروع لمعالجة جزء من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المهدرة، وسيتم افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي منتصف العام الجاري؛ للاستفادة منها في زراعة 456 الف فدان بشمال ووسط سيناء. 

وتابع الرئيس، أننا نقوم بعمل إعادة صياغة حقيقة للمياه الخاصة بنا ولا نجور على مياه أحد، مشددًا على أن مشروع تبطين الترع يساهم في توفيره مياه كانت تفقد بالتسرب أو بالبخر مع الحشائش الموجودة نحو 3 مليار متر مكعب مياه، منوهًا بأننا نقوم بتوفير مليار متر مكعب من تحسين وغدارة الموارد المتاحة بشكل جيد، لافتًا إلى أن معالجة مياه الصرف يتطلب الإنفاق عليها لإنشاء محطة معالجة لزراعة أكثر من 400 ألف فدان لتغيير حياة الناس، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، مناشدًا جميع الشركات المصرين بالاستثمار في هذه المشروعات لتحقيق المستهدف.

وعقب الرئيس على حديث رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أن وزير الري رفض إعطاءهم مليون متر مياه من الترع الحلوة لمحطة الحمام؛ لعدم التأثير على حصة الأهالي، وعندما تم العرض على الرئيس أمر بعمل محطات لتخفيض الملوحة رغم تكلفتها العالية، قائلًا: "وزير الري مغلبني في المياه لكننا بنعمله كل اللي هو عايزه لأنه رجل امين ومحترم وحريص على كل نقطة ماية في مصر وعلى تعظيم المتاح والموجود لمواجهة النمو السكاني وزيادة الطلب". 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 21 ساعة

توجيه عاجل من السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: "المعدات تنزل في مختلف المراكز"

منذ ساعتين

وفاة شقيق العندليب عبدالحليم حافظ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

منذ ساعة و 6 دقيقة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 18 ساعة

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يهاجم المدير التنفيذي لنادي بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:16 م

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

09:11 ص

أكرم توفيق مفاجأة موسيماني في مونديال الأندية

02:05 م

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»