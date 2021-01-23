تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي

السبت 23/يناير/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يستضيف فريق ميلان منافسه أتالانتا، اليوم السبت 23 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.


وستقام المباراة بين ميلان وفريق أتالانتا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


واستقر ستيفانو بيولي مدرب ميلان على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه أتالانتا، وجاء كالتالي :-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كالابريا - كالولو - كيير - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - كيسي - كاستيخو - ابراهيم دياز.

خط الهجوم: زلاتان ابراهيموفيتش - رفائيل لياو.


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