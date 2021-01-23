السيسي: 150 مليار جنيه تكلفة تطوير الجامعات في مصر
السبت 23/يناير/2021 - 02:31 م
رقية جمال
قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء حديثه عن مشروع تطوير شرق بورسعيد والتخطيط لإنشاء 9 جامعات أهلية بها، موضحًا أن مشروع تطوير شرق بورسعيد تم طرحه منذ 15 عام، ولم يتم تنفيذه لصعوبة تجهيز الأرض.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك 150 مليار جنيه تم انفاقها لتطوير الجامعات في مصر، بالإضافة إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وناشد الرئيس، الحكومة بخروج كل وزير للحديث للإعلام وعرض ما تم إنجازه بوزارته المعنية للمواطنين.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.
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