قتلى بتبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الفلبين

السبت 23/يناير/2021 - 02:00 م
الشرطة الفلبينية
الشرطة الفلبينية
وكالات

قتل 12 شخصًا يشتبه أنهم أعضاء بعصابة إجرامية، ورجل شرطة، جراء تبادل لإطلاق النار وقع قبل الفجر بجنوب الفلبين.

 

ووفقًا لإسماعيل مادين، رئيس وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإقليمية، أصيب أربعة رجال شرطة في تبادل إطلاق النار بقرية ليمبو في بلدة "سلطان قادرات"، بإقليم ماجوينداناو.

 

وقال مادين، إن الاشتباك اندلع، عندما حاول فريق من الشرطة تنفيذ مذكرة توقيف ضد زعيم العصابة، الذي كان مسؤول قرية سابقًا، مضيفًا أن المشتبه بهم فتحوا النار على رجال الشرطة، بينما كانوا يقتربون من المخبأ.

 

وأوضح أنه تم إرسال رجال شرطة وجنود من مشاة البحرية الفلبينية (المارينز)، إضافيين لمساعدة رجال الشرطة، الذين تعرضوا لإطلاق نيران كثيف، مما أثار معركة بالأسلحة استمرت خمس ساعات، وأجبرت بعض السكان على الفرار من القرية.

 

وتابع، أنه ألقي باللوم على العصابة في سلسلة من عمليات القتل والخطف والسطو المسلح والابتزاز في "كوتاباتو سيتي" القريبة، ويعتقد أيضا أنها متورطة في الإتجار غير الشرعي في المخدرات


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