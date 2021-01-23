في حفل غنائي ضخم.. عمرو دياب يشعل سماء دبي

السبت 23/يناير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
أحيا الهضبة عمرو دياب، خلال الساعات القليلة الماضية حفل غنائي ضخم باستاد دبي الدولي وشهد الحفل نجاحًا مُبهرًا.


وقدم الهضبة في الحفل باقي من أجمل أغانيه القديمة والحديثة وأغاني ألبومه الأخير"يا أنا يا لأ" وسط صيحات وهتاف جميع الحاضرين، ومن بين الحاضرين الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.


وحرص دياب، على توثيق لحظات سعيدة مع أبنائه عبدالله وكنزي، بصعودهم جانبه على خشبة المسرح لإلتقاط الصور التذكارية معه.


جدير بالذكر أنه فور طرح ألبوم الهضبة على المتجر الإلكتروني العالمي "أي تيونز" تصدر قائمة الأعلى مبيعا بالوطن العربي.


وتصدر الألبوم مبيعات المتجر الإلكتروني في السعودية والإمارات والاردن وقطر.


وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الاليكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.


ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعه (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).


في حفل غنائي ضخم.. عمرو دياب يشعل سماء دبي
في حفل غنائي ضخم.. عمرو دياب يشعل سماء دبي

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