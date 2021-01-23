داليا مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني" عن مكتشف موهبتها فى مجال التمثيل

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تعد الفنانة داليا مصطفي، واحدة من النجمات التى استطاعن أن يجذبوا الإنتباه إليهم بموهبتهم وحضورهم الخاص، وقدمت العديد من الأدوار المميزة خلال مشوارها الفني.





وكشفت داليا مصطفي لـ "الفجر الفني" عن مكتشف موهبتها فى مجال التمثيل حيث قالت": والدتي الله يرحمها هي من اكتشفت موهبتي وشجعتني للدخول فى مجال التمثيل، وكانت دائمًا تساندني وتقف بجانبي ودعمتني كثيرًا خلال مشواري الفني".







يذكر أن داليا مصطفي تنتظر عرض فيلمها الجديد "قبل الأربعين"، وهو من بطولتها، ويشارك معها كلا من بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى، محمد على ‏رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.