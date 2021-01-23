



ننشر الآن خطوات الاستعلام عن المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر يناير الـ 500 جنيه عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي





الاستعلام عن المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير تصدر محرك البحث في الأيام الماضية وخاصة منذ بدء صرف المنحة للمقبولين في الدفعة الخامسة من منحة العمالة الغير منتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تزامننا مع بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد وكان له الأثر السلبي على بعض فئات المجتمع ومن أهمهم ”عمال اليومية” الذي توقفت أعمالهم بسبب هذا الوباء اللعين الذي أصاب الملايين، لذا وجة السيسي وزارة القوى العاملة بمنح500 جنية للعمال اليومية لمدة ثلاث أشهر لكل دفعة على أن تنتهي الدفعات مع نهاية عام 2020 ولكن مع استمرار الجائحة قرر مد الصرف مرة اخرى.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة منذ عدة أيام عن قيامها بصرف منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الخامسة، وبالفعل بدأ المقبولين في الصرف من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف، وحتى الأن تم الصرف لما يقرب من 50% من المستحقين ومع بداية الأسبوع القادم سوف يتم الصرف لباقي الدفعة.





خطوات الاستعلام عن المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

- اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- كتابة كلمة المرور .

- ملء باقي البيانات المطلوبة.

- وأخيرا النقر على استعلام.



