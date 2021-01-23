



اعرف الآن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2021 من خلال الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للإتصالات "وي"





فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 حرصا من شركة المصرية للاتصالات على المواطنين بعدم انقطاع الخدمة أو تعرضهم للغرامة، قامت بإطلاق رابط إلكتروني يتمكن من خلاله المواطن الإستعلام عن قيمة الفاتورة دون الحاجة للذهاب للفروع بكافة أنحاء الجمهورية، منعا للتجمعات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد.





فاتورة التليفون الأرضي

من أكثر المتطلبات الذي يحرص على قضائها المواطن المصري هو السعي لسداد فاتورة التليفون الارضي، وذلك تجنبا لإنقطاع الخدمة وهذا يشكل مشكلة كبيرة لإن مع انقطاعة تنقطع خدمة الإنترنت سواء بالمنازل أو الشركات أو المحال، وهذا الأمر لا يستحب وخاصة أن النت أصبح من مهام العصر الحديث، لذا يبحث المستخدمين عن خطوات السداد وكيفية معرفة القيمة المستحقة التي تصدر بشكل ربع سنوي أي كل ثلاث شهور، وتسهيلا عليهم البحث نوضح لكم الخطوات.





خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ).

- كتابة كود المحافظة متبوع برقم التليفون الأرضي.

- وأخيرا يقوم المستعلم بالضغط على استعلام.



