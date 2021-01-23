تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

السبت 23/يناير/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي نادي استون فيلا نظيره نادي نيوكاسل يونايتد فى مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.


وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينز.

خط الدفاع: تارجيت، مينجز، مات كاش، كونسا.

خط الوسط: دوجلاس لويز، باركلي، ماكجين.

خط الهجوم: جاك جريليش، واتكينز، تراوري.

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