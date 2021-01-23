بالصور.. القليوبية تتابع تنفيذ حملة "100 مليون صحة" لمتابعة حالات العزل المنزلي
السبت 23/يناير/2021 - 01:03 م
محمد ضوه
استمرت مديرية الصحة بالقليوبية، في متابعة مبادرة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعه حالات العزل المنزلي، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، وتسليم جهاز أوكسيميتر للحالات، ومتابعة حالاتهم يوميا، تحت إشراف منسق عام المبادرة الدكتورة نجلاء مهدي.
وأجرت الحملة جولة بالمرور على إدارة بنها، وإدارة طوخ، وذلك لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، وتسليم حالات الأمراض المزمنة وكبار السن فوق ٦٠ عاما، والحوامل جهاز قياس الأكسجين، كما جرى متابعة حالات الاشتباه للأطفال والكبار المتواجدين بالمنازل والتأكد على حالتهم الصحية.
في وقت سابق أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابين فيروس كورونا المستجد، وجرى تقسيم العدد في كل إدارة إلي فرق متابعة تليفونية وفرق متابعة ميدانية بالمنازل.
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