فى ذكري ميلاده.. تعرف على علاقة الراحل أحمد راتب بعادل إمام

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تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، ويعد أحمد راتب واحداً من النجوم التى رحلت بجسدها فقط وبقيت أعمالها الفنية تخلد ذكراهم، فقد قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.







وتحدث الفنان الراحل من قبل عن عادل إمام مؤكدا أنه صديق وأخ وتجمعهما علاقة حب وصداقة قوية، خاصة وأن الثنائي يخاف على مصلحة الآخر، موضحا أن عادل إمام موضوعي في اختياراته وخاصة حينما اختاره في أكثر من عمل، كما وصف الزعيم بالسد المنيع الذي وقف في سبيل استمرار مهنة الفن، خاصة وأن البعض لم يكن يرغب أن تكون ريادة التمثيل في مصر.













يذكر أن راتب شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية وكان أشهرها مسلسل المال والبنون ، إلى جانب مشاركته في أكثر من 20 مسرحية أشهرها مسرحية سك على بناتك امام الفنان القدير فؤاد المهندس ، نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم ، وشارك في معظم أعمال الفنان عادل إمام ، واستطاع أن يؤدي أدوار مختلف وجيدة.