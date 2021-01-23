"الأجانب "يستحوذون علي نسبة 7.9% من تعاملاتهم بالبورصة في أسبوع

السبت 23/يناير/2021 - 12:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضي  نحو الشراء ، مع عودة الثقة للسوق المصري مرة أخري وظهور حالة من التفاؤل بعد تراجع أعداد المصابيت بكورونا وسجل الأجانب مشتريات بقيمة 87.9 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 7.9% من التداولات.

واتجهت تعملات العرب نحو البيع بقيمة 18 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 7.3%.

وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية  أن المستثمرين المصريين استحوذوا على  نسبة 84.7 % من التعاملات، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي ارتع بنسبة 1.76% ليصل إلى 11654 نقطة ، وأرتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.54% إلى 2311 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 2.32% إلى 3328 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة  15.5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 693.3 مليار جنيه .

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