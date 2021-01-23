السيسي: "مش بنبيع الوهم للناس.. منعرفهوش"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير القرى المصرية سيغير من وضع الريف الم صري، معلقا: "هتكون مصر تانية"، مؤكدا أنهم يخططون للعمل ويسيرون وفق تدرج متوازن.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن الدولة لن تغفل قطاع أو تهمله، مضيفا: "كان عندنا مشكلة في مصر.. ولكن ربنا أعاننا وبيكم يا مصريين عملنا"، مؤكدا أنه لو المشروعات التي تتم لم تكن بأيدي شركات مصرية، التكلفة كانت ستتغير تماما، معلقا: "الجنيه كان هيبقى دولار".





وأضاف أن الوضع تغير وأصبح لدى مصر فائض من الكهرباء ويمكن التصدير لدول الجوار، معلقا: "إحنا مش بنبيع الوهم للناس.. إحنا منعرفهوش وبنحاول نكون صادقين مع نفسنا ومعاكم".



