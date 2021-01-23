السيسي: "مش بنبيع الوهم للناس.. منعرفهوش"
السبت 23/يناير/2021 - 12:23 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير القرى المصرية سيغير من وضع الريف المصري، معلقا: "هتكون مصر تانية"، مؤكدا أنهم يخططون للعمل ويسيرون وفق تدرج متوازن.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أن الدولة لن تغفل قطاع أو تهمله، مضيفا: "كان عندنا مشكلة في مصر.. ولكن ربنا أعاننا وبيكم يا مصريين عملنا"، مؤكدا أنه لو المشروعات التي تتم لم تكن بأيدي شركات مصرية، التكلفة كانت ستتغير تماما، معلقا: "الجنيه كان هيبقى دولار".
وأضاف أن الوضع تغير وأصبح لدى مصر فائض من الكهرباء ويمكن التصدير لدول الجوار، معلقا: "إحنا مش بنبيع الوهم للناس.. إحنا منعرفهوش وبنحاول نكون صادقين مع نفسنا ومعاكم".
ويعد مشروع الفيروز الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.
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