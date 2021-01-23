كشف ملابسات تعرض أسرة مواطن للتهديد بالقتل

السبت 23/يناير/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بتعرض أسرة مواطن للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الإستيلاء على ممتلكاتها


تداول على أحد مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا خبرًا يُفيد تعرض أسرة مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الإستيلاء على ممتلكاتهم


بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول ( عامل – زوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية) وطرف ثان ( 3 أشخاص، مقيمين بذات دائرة المركز) على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات بسبب قيام " أغنام الطرف الثانى" بالنزول للأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول وإتلاف بعض المزروعات.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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