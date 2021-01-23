ضبط عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة الدراجات النارية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطليّن - مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جنائية) لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، والتصرف في الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.





وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وأضاف بتصرفه في (10) دراجات نارية لدى عملائه "سيئى النية".





وأمكن ضبط عملاء المسروقات، وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها، كما تم التوصل إلى عدد من مالكيها، وباستدعائهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة.



