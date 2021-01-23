أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "اللي مالوش كبير"

السبت 23/يناير/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
قام الفنان أحمد العوضي بالترويج لمسلسله الجديد "اللي مالوش كبير" وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أحمد العوضي صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً :"‏اللي مبقاش فارق معاه حاجة ده، كان فارق معاه كل حاجة بس إتعلم، الخديوي، اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وكوكبة مميزة من النجوم.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الدرامية مسلسل "الاختيار"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبدالخالق، وهو من تأليف باهر ‏دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجى.

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