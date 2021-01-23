"السيسي": الحكومة ستتعاقد مع المصانع المحلية لتوفير مستلزمات مشروع تطوير القرى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير القرى المصرية سيكون بأيدي مصرية، وسيتم رفع كفاءة الكهرباء والصرف الصحي والمدارس ورصف الطرق في القرى التي سيعملون فيها، معلقا: "هنسفلت الطرق والمحاور بين القرى".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، إلى أنهم سيتعاقدون مع المصانع المصرية لتوفير مستلزمات المشروع، معلقا: "الحكومة ستتعاقد معاهم بشكل مركزي.. وهندفع مقدمات كويسة"، وهو ما يؤكد على جدية الحكومة على تنفيذ المشروع، فضلا على أن ضخ الأموال للمصانع سيساعدها على تطوير قدراتهم.



