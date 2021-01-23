ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

السبت 23/يناير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف" بإستخدام مركبة (توك توك).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكابهما ( 10) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية " (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط تشكيل عصابي سرقة الهواتف القاهرة

أخبار تهمك

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 19 ساعة

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ أقل من ساعتين

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة هواتف المواطنين بمصر القديمة

بـ"حيلة شيطانية".. حبس تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالبساتين

باستخدام "موتوسيكل".. ضبط 4 لسرقتهم هواتف المواطنين بأسلوب "الخطف" بالبساتين

"بأسلوب الخطف".. تجديد حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالبساتين

باستخدام الـ"توك توك".. سقوط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف بالنزهة

بأسلوب الخطف.. سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بحلوان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

12:00 م

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»