ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب " الخطف" بإستخدام مركبة (توك توك).





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما (مركبة "توك توك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكابهما ( 10) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما "سيئ النية " (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.



