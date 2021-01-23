إيناس كامل تنضم لقائمة أبطال "كوفيد 25" مع يوسف الشريف

السبت 23/يناير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقدت الفنانة إيناس كامل على المشاركة في مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، وتُجسد خلال الأحداث دور دكتورة في مجال الفيروسات، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.


مسلسل "كوفيد 25" بطولة أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، وهو من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجي.

وفي سياق آخر، تُشارك إيناس كامل أيضًا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "النمر" الذي يقوم ببطولته محمد إمام، تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "سالي"، وهي متزوجة من الفنان بيومى فؤاد، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجي، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، محمد مهران، علاء مرسي.

كما أوشكت الفنانة إيناس كامل على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "القاهرة كابول"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو بطولة طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، يسرا المسعودي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي.

والجدير بالذكر أن ايناس كامل يُعرض لها حاليًا مسلسل "الدايرة" عبر قناة الحياة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصى، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، عماد رشاد، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى.








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