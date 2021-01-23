رئيس الوزراء: نعمل جاهدين لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة اطلقت عدد من المبادرات الصحية الهامة، فضلا على أنه جاري تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنهم يعملوا جاهدين على اختصار مدة تطبيق المنظومة خلال 10 سنوات.



وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أن المبادرات الصحية ساهمت في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنهم عملوا على اطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.



ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

