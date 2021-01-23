رئيس الوزراء: نخطط لإصلاح 2.5 مليون فدان خلال الثلاث سنوات القادمة

Advertisements

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنهم يخططون لإصلاح 2.5 مليون فدان خلال الثلاث سنوات القادمة، لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، والإنتاج الزراعي.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى أنهم يخططون للتحول للري الحديث في 4 مليون فدان ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وهو ما سيساهم في الحفاظ على المياه.

ويعد مشروع الفيروز الاكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويضيف إنجازا في سلسلة الإنجازات التنموية، ويساهم مشروع الفيروز بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

