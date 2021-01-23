رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة

السبت 23/يناير/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
سالي نافع



كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على تنفيذ حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بالمحافظة والتى تضم نطاق احياء شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة ومركز ومدينة طلخا.

حيث قامت الحملة فى اول يوم لها اليوم الجمعة برفع 430 طن قمامة واتربة ومخلفات بنطاق المنطقة المذكورة ففى (نطاق حى شرق المنصورة تم رفع 200 طن - وفى نطاق مدينة طلخا تم رفع 140 طن قمامة - وفى نطاق مركز المنصورة تم رفع 90 طن قمامة ).

هذا يستمر تنفيذ الحملات يوميا على مدار الاسبوعين القادمين بالمنطقة المركزية المشار اليها وذلك بمشاركة المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية فى غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا، هذا وقد شدد المحافظ على استمرار اعمال الحملات بالمنطقة المشار اليها حرصا على توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة.

كما سبق وان كلف محافظ الدقهلية، جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم لانهاء رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

واضاف ان ذلك ياتى فى اطار الخطة المتكاملة التى تم اعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بانحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفه لمواطنى الدقهلية.

جاء ذلك تنقيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة
رفع 430 طن قمامة وأتربة ومخلفات في بالمنصورة

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يصدم بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 11 ساعة

لماذا إسرائيل أسرع دولة في تلقيح مواطنيها؟ إبراهيم عيسى يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يتمسك بالرحيل قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

منذ ساعة و 19 دقيقة

غياب 5 لاعبين عن ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني

منذ ثلث ساعة

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

محمد موسى يكشف معلومات سرية تفيد بتنفيذ اغتيالات داخل وخارج تركيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة تعلن موعد تطعيم الفرق الطبية بـ لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ ساعتين و 10 دقيقة

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. مدرب الأهلي والزمالك السابق مرشح لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

"توقيع الصفقة الذهبية".. الأهلي يقدم نجمه على طبق من ذهب لإنبي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:11 ص

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

12:11 ص

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

06:21 م

الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

08:02 ص

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

04:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»