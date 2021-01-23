خطوات دعوة الأشخاص وإنشاء محادثات جماعية عبر Telegram

السبت 23/يناير/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
نقدم لكم في السطور التالية، خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من  دعوة الأشخاص وإنشاء محادثات جماعية عبر Telegram، فقد انتشر هذا التطبيق مؤخرا وبقوة لينافس التطبيقات الآخرى.

خطوات دعوة الأشخاص عبر Telegram
1. اضغط على "جهات الاتصال" في التطبيق.
2. اضغط على "دعوة الأصدقاء".
3. سينقلك هذا إلى قائمة جهات الاتصال بهاتفك، وقد تضطر إلى منح التطبيق إذنًا للوصول إليها، وعليك أن تحدد الأشخاص من القائمة، أو ابحث عن جهات اتصال محددة في شريط البحث، واضغط فوق النقطة الموجودة بجانب كل اسم تريد دعوته لتحديده.
4. بمجرد تحديد الأشخاص الذين تريد دعوتهم، اضغط فوق السهم الأخضر لإرسال رسالة دعوة إليهم، وسيتم إرسالها كنص.

كيفية إنشاء محادثات جماعية عبر Telegram
بمجرد أن يكون لديك عدد قليل من الأصدقاء على Telegram، يمكنك بدء دردشة جماعية، ويمكنك القيام بذلك باستخدام تطبيقات الهاتف وسطح المكتب.

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