مواجهات مرتقبة لسمنود وسيدي سالم ومطوبس بالجولة التاسعة للقسم الثالث

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تنطلق سبعة مواجهات مرتقبة بالجولة العاشرة، للمجموعة الثامنة اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عصرا.



_ يواجة فريق مركز شباب كوم حماده متصدر المجموعة نظيرة فريق شباس الشهداء، ويدخل شباب كوم حماده اللقاء برصيد 20 نقطة، بينما يحتل شباس الشهداء المركز المركز العاشر برصيد 9نقاط، وتقام المباراة علي ملعب دسوق الرياضي.



_يلتقي فريق سمنود نظيرة فريق الحامول في لقاء مثير لحصد الثلاث نقاط ويقفز لمربع الذهبي،،حيث يتواجد سمنود في المركز الرابع برصيد14 نقطة بينما يتواحد الحامول في المركز الخامس برصيد14نقطة .



_ويحل فريق سبورتنج كاسل ضيفا علي سيدي سالم،حيث يحتل فريق سبورتنج كاسل المرتبة التاسعةبرصيد12نقطة،بينما يحتل سيدي السالم المرتبة الثامنة برصيد13نقطة



_يستضيف فريق مطوبس فريق إتحادبسيون في مهمه مرتبقة تجمع الفريقان،حيث يتواجد فريق مطوبس في المركز الخامس عشر برصيد 4نقاط بينما يتواجد فريق اتحاد بسيون في المركز الاخير برصيد4نقاط



_ويستقبل فريق عثماثون فريق فريق م. ش الحنفي ويسعي كلا الفريقان الفوز في مباراة غد، حيث يحتل عثماثون المركز السابع برصيد13نقطة، بينما يحتل م. ش الحنفي المركز الثالث عشر برصيد 4نقاط



_ويلتقي سيدي غازي ضيفة صيد المحلة، ويتواجد سيدي غازي في المركز الثامن برصيد 13نقطة بينما يحتل فريق صيد المحلة المركز الثاني برصيد18نقطة.



_ويحل الزعفران ضيفا علي بلطيم في مباراة غدا ويحتل الزعفران المركز الرابع عشر برصيد 8نقاط بينما يتواجد بلطيم في المركز الثالث برصيد15نقطة



الجدير بالذكر انه تقرر تأجيل مباراة دسوق مع نادي كوم حمادة إلى يوم الأحد بدلاً من يوم السبت والمقرر إقامتها على ملعب كفر بولين وذلك بسبب خوض فريق كفر بولين في ذات الملعب وهو ما يمنع إقامة اللقاء غداً