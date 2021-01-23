احتجاجات في 70 مدينة روسية للمطالبة بالإفراج عن نافالني

اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقد اعتقلت السلطات، العديد من مساعدي نافالني بمن فيهم السكرتيرة الصحفية كيرا يارمش.

ويذكر أن صدر حكم على نافالني، الذي عاد من ألمانيا، حيث كان يتعافى من محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك، بالسجن لمدة 30 يوماً قبل المحاكمة في محاكمة مبكرة يوم الإثنين.

وأوضح القضاء الروسي، أن "حكم السجن صدر بحق نافالني بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه فيما يتعلق بحكم سابق من خلال السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج".

ووصغ نافالني وفريقه العملية بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لإسكاته.