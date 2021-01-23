شريف سلامة وحمزة العيلي ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "شقة 6" مع روبي

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تعاقد الفنان شريف سلامة والفنان حمزة العيلي على المشاركة في مسلسل "شقة 6" الذي تقوم ببطولته روبي، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والغموض والتشويق.



مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، شريف سلامة، سيد رجب، أحمد بدير، محمود البزاوي، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف رفيق القاضى ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، إخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف.



وفي سياق آخر، انتهت الفنانة روبي من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها ضمن أغاني ألبومها الجديد، والذي تتعاون فيه مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة و محمد يحيى، والموزع أمين نبيل أحمد إبراهيم وتوما، ويتضمن الألبوم ستة أغنيات،و تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها لفترة كبيرة عن الغناء.









