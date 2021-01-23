ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 23-1-2021.. عيار 21 يسجل 811 جنيه

السبت 23/يناير/2021 - 08:30 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
الفجر الإقتصادي


ارتفعت أسعار الذهب بمعدل 4 جنيهات عن اسعار أمس  بالنسبة لجرام الذهب عيار 21  و24 فيما أستقر عيار 24 ، وتتراوح  أسعار الذهب الرسمية بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة.


أسعار الذهب اليوم السبت 23-1—2021:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر  نحو 811 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 695 جنيه، وارتفع جران عيار 24 إلى 927 جنيه، و سجل الجنيه الذهب اليوم نحو 6488 جنيه .

ارتفاع أسعار الذهب 23 جنيه خلال 5 ايام:

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعات بقيمة 23  جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع  الماضي  حتي أول  أمس الخميس.


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