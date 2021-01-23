أحمد الروبي يكشف لـ"الفجر الفني" الصعوبات التي واجهته في مشواره الغنائي





وأشار إلى أنه قام بطرح الكثير من الأغاني ولكن لم ينجح منهم شئ، حيث كانت أغاني "Under ground" تكتسح الساحة، وكان ينفق كل ماله على الأغاني دون جدوى.





ولفت إلى أن الكثيرين نصحوه بترك المهنة والبحث عن شئ آخر يناسبني، ولكن بعد 15 عاماً قمت بعمل أغنية "سققة" ومن هنا جاء ثمار الصبر".



يذكر أن أحمد الروبي حقق نجاحاً كبيرا بأغنيته "سقفة" التي طرحت بختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثه وشارك بها عدد ضخم من نجوم الفن، فحققت حتى الآن على موقع "اليوتيوب" أكثر من 5 مليون مشاهدة،فالأغنية ألحان أحمد الروبي، وكلمات: أحمد الروبي، ورامز يوسف، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.



كشف الفنان أحمد الروبي عن الصعوبات التي تعرض لها في مشوراه الفني، وعن جميع الأزمات التي مر بها.وقال لـ"الفجر الفني": "الصعوبات كانت كثيرة، من أول أغنية قمت بتنزليها في 2010 "دي زمانها" ونجحت وبدأت الناس تتحدث عنها، وكثير من المنتجين تواصلوا معي" .وأضاف أن ثورة 25 يناير قامت بعد طرحه الأغنية بشهرين وتغير السوق بأكمله، وتوقف المنتجون عن الإنتاج وهو ما تسبب في وقف سوق الأغاني كما أن الذوق اختلف.