في عيد ميلادها.. حكاية ريم أحمد مع "يوميات ونيس"

السبت 23/يناير/2021 - 07:24 ص
بوابة الفجر


تحتفل الفنانة ريم أحمد بعيد ميلاده اليوم وهي ممثلة شابة اشتهرت وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية هدى البنت الصغرى لونيس في مسلسل "يوميات ونيس".

وظهر تميز ريم من خلال هذا الدور رغم سنها الصغير خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات.

حصلت ريم على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية 2011/2012.

أشهر أعمالها

مسلسل عفوا ايتها الام إخراج هانى إسماعيل

مسلسل "يوميات ونيس" بجميع أجزائه

الأعمال المسرحية :-

مسرحية ماما أمريكا

مسرحية عائلة ونيس

مسرحية كوكب ميكى إخراج ناصر عبد المنعم وفازت بها في مهرجان الطفل في الأردن بجائزة احسن ممثلة أولى

مسرحية لص بغداد إخراج ناصر عبد المنعم (بطلة العرض )

مسرحية روميو وجوليت إخراج ثناء شافع (بطولة .دور جوليت)

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