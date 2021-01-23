الأهلي يستقر على قائمة مونديال الأندية

السبت 23/يناير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يتأهب عشاق القلعة الحمراء، لمشاهدة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في كأس العالم للأندية النسخة الجديدة، المقرر لها في شهر فبراير الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية، أمام الدحيل القطري، يوم الرابع من شهر فبراير المقبل، حسب ما أسفرت القرعة التي أجريت قبل أيام.

واوضحت تقارير صحفية، أن الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على قائمة الفريق النهائية التي سيخوض بها مونديال الأندية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف -محمد هانى -على معلول -ياسر إبراهيم -أحمد رمضان بيكهام -وبدر بانون -رامى ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية -أليو ديانج -حمدى فتحى -أكرم توفيق -محمود كهربا -حسين الشحات -محمد مجدى أفشة -جونيور أجايى -طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن -محمد شريف -صلاح محسن -والتر بواليا.

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