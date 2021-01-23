أول محاولة استهداف للقوات الأمريكية في العراق خلال عهد بايدن

السبت 23/يناير/2021 - 04:08 ص
جو بايدن
جو بايدن
أفادت قناة العربية الإخبارية، بهجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد، حيث تم استهداف محيط مطار بغداد بـ3 صواريخ.

وأضافت القناة أن صاروخ سقط على منزل بمنطقة حي الجهاد قرب مطار بغداد.

وتابعت أنه تم إطلاق عملية أمنية واسعة للبحث عن منصة إطلاق الصواريخ على مطار بغداد، موضحة أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف القوات الأميركية قرب مطار بغداد.

وأشارت إلى أن محاولة استهداف القواعد الأميركية في العراق تعد الأولى في عهد الرئيس جو بايدن.

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